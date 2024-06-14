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- ペーパーウェイト ヴィンテージ ガラス◇英国 スコットランド SELKIRK
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商品詳細
英国製ハンドメイド【セルカークSELKIRKGlass】スコットランドビンテージペーパーウェイトガラスオブジェ─1977年創業のセルカークグラス社は卓越したスキルとイマジネーションで、手のひらに載るほどの小さな球体に星を無数に閉じ込めたペーパーウエイトを創造しています。─HandmadeinScotland,VintageSelkirkGlassPaperweightPaperweightMosaicArtGlassVintage【商品】ブランド：SELKIRKGlass制作：スコットランドサイズ(約)：φ6H5.7mm材質：ガラスカラー：白赤紫【コンディション】実用品として使用しておりませんでしたが、インテリアに飾っていたものになります。製作年は不明ですがスコットランドで1995年前後に購入したヴィンテージ品となります。僅キズなどございますが、見栄えに影響するようなダメージはなく、限りなく美品に近いと思います。◇白と濃い赤紫が、ダイナミックに波打ち、大きな卵のような気泡の玉を優しく包み込み、またはその誕生を讃歌しているかのような、生命力に溢れた美しいガラスです。◇他のおもな出品コチラ↓#zaccaFrom66※丁寧な検品を心がけておりますが、素人検品のため見落し等あるかもしれません。傷/破損など状態、また説明が不足していることもあるかもしれませんが、誠意を持って出品しております。USED・自宅保管にご理解·ご了承頂けると幸いです。※即購入可/匿名配送※個人保管品ですので細かな状態を気にされる方はお控え下さい。ご不明点などありましたらコメントをお願いいたします。スコットランドガラス置物#インテリア#ビンテージイギリス製ガラス工芸#クリスマスホリデーギフトドームガラスオブジェ気泡#英国アンティークセルカークグラスケイスネスガラス製ミルフィオリスコットランド製ムラーノパースシャーサンルイセントルイスバカラScotland#工芸文鎮ヴェネツィアングラス伝統工芸
http://narcologia.ru/goods/reflector54264.html
http://narcologia.ru/goods/peroration851615.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly256384.html
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
やや傷や汚れあり】【現品限り】英国製 セルカーク SELKIRK Glass ...
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
現品限り】英国製 セルカーク SELKIRK Glass スコットランド ...
現品限り】英国製 セルカーク SELKIRK Glass スコットランド ...
ペーパーウェイト ヴィンテージ ガラス◇英国 スコットランド SELKIRK-
現品限り】英国製 セルカーク SELKIRK Glass スコットランド ...
ヴィンテージガラスペーパーウェイト スコットランド 美しいガラス細工玉 Caithness(ケイスネスグラス)
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
ミニ白薔薇 ◎ スコットランド 老館ガラスメーカー ケイスネス ...
http://narcologia.ru/goods/reflector54264.html
http://narcologia.ru/goods/peroration851615.html
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No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
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やや傷や汚れあり】【現品限り】英国製 セルカーク SELKIRK Glass ...
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
現品限り】英国製 セルカーク SELKIRK Glass スコットランド ...
現品限り】英国製 セルカーク SELKIRK Glass スコットランド ...
ペーパーウェイト ヴィンテージ ガラス◇英国 スコットランド SELKIRK-
現品限り】英国製 セルカーク SELKIRK Glass スコットランド ...
ヴィンテージガラスペーパーウェイト スコットランド 美しいガラス細工玉 Caithness(ケイスネスグラス)
No.9327「ガラスオブジェ/ペーパーウェイト〈ice spiral〉：Selkirk Grass / スコットランド」
ミニ白薔薇 ◎ スコットランド 老館ガラスメーカー ケイスネス ...