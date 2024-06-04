【希少】石材スタチュー バイキンマン 石像 立ち姿 室内 屋外 置物 インテリア

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ご覧頂きありがとうございます他の人気商品はこちらをタップ#喜栄堂ライセンス許可された石材を扱うTAKAOのキャラクターシリーズで販売されたものです。無許可や偽物を気にせず安心して飾ることができます。(足裏に許諾やなせ・F・T・Nライセンスが彫られています。)何十年も駅階段や外壁に使われている雨風や太陽劣化に強い、みかげ石と花崗岩で出来ています。飾りやすいサイズなのでお部屋や玄関に飾ったり、お庭で石像の周りに草花を植えて自宅でアンパンマン庭園を楽しめるかと思います。一つ一つ職人の手で作られた石像です。●アイテム希少レア御影石カコウガン石像置物インテリアキャラクターそれいけ！アンパンマンビンテージVINTAGEヴィンテージコレクションガーデニング庭飾りシリアルナンバー立ち姿●サイズ横10cm奥行10cm高さ15.5cm※素人採寸の為多少の誤差があるかもしれませんのでご理解ください。●カラー灰色グレーgray黒ブラックblack●状態はキズ、汚れは目立つものは肉眼ではありません。●自宅保管で、検品は致しておりますが、細かい部分の見落としが有るかもわかりませんので多少は御了承下さいませ。●神経質・完品をお求めの方は申し訳御座いませんがご購入をお控え下さいませ●箱無しお箱はございませんが、きちんと梱包して、お届けいたします。自宅保管ですので、写真をご覧になって、ご了承いただけましたらお買い上げくださいませ。お花など小道具は撮影のためのものですので付属致しません。大手リサイクルショップor質屋にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご検討よろしくお願いいたします。なおご不明な点がありましたらコメントよろしくお願いいたします。管理番号B5