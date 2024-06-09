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Pitchblack mini PB-MINI CHROMATIC TUNER
商品番号 S42978545279
商品名

Pitchblack mini PB-MINI CHROMATIC TUNER
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PitchblackminiPB-MINICHROMATICTUNERKORG定価：¥9000スタジオなどで何度か使用しましたが、使わなくなったので出品いたします。目立った汚れなどはなく、比較的綺麗な状態かと思います。取説、専用箱を付属いたします。#KORG#PitchblackminiPB_MINICHROMATICTUNER
http://narcologia.ru/goods/sepulchral991932.html
http://narcologia.ru/goods/enquire352389.html
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