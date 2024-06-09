Pitchblack mini PB-MINI CHROMATIC TUNER

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商品詳細
PitchblackminiPB-MINICHROMATICTUNERKORG定価：¥9000スタジオなどで何度か使用しましたが、使わなくなったので出品いたします。目立った汚れなどはなく、比較的綺麗な状態かと思います。取説、専用箱を付属いたします。#KORG#PitchblackminiPB_MINICHROMATICTUNER
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