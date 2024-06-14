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干支辰の置物　飛翔　渡辺環水作　PC台付
商品番号 H43707675622
商品名

干支辰の置物　飛翔　渡辺環水作　PC台付
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

来年の干支の置物です。渡辺環水作　飛翔は青龍となります。とても綺麗な色合いの龍となり、またしっかりとした重みもあります。是非来年お飾りください。材質　鋳鉄寸法　高さ16.0㎝×幅14.0㎝×奥行15.5㎝これ以上の値下げは申し訳ありません。#来年の干支#干支辰の置物#干支龍の置物#辰の置物#龍の置物#干支の置物#十二支の置物
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