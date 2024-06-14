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- 干支辰の置物 飛翔 渡辺環水作 PC台付
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商品詳細
来年の干支の置物です。渡辺環水作 飛翔は青龍となります。とても綺麗な色合いの龍となり、またしっかりとした重みもあります。是非来年お飾りください。材質 鋳鉄寸法 高さ16.0㎝×幅14.0㎝×奥行15.5㎝これ以上の値下げは申し訳ありません。#来年の干支#干支辰の置物#干支龍の置物#辰の置物#龍の置物#干支の置物#十二支の置物
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