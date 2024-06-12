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希少品！40s～50s オールドフェントン fentonアンティーク ガラス
商品番号 M41508506207
商品名

希少品！40s～50s オールドフェントン fentonアンティーク ガラス
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 28,804 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティークショップで買い付けました貴重なカラーのフェントンガラスになります。1940～50年代頃のものと思います。素晴らしい品です。入手困難品、一点物です。欠け、ヒビなどなく良いコンディションです。気品ある商品です。サイズは高さ約18.5cmあります。ビンテージにご理解ある方よろしくお願いします。#アメリカ#antique#アンティーク#ビンテージ#カントリー#fireking#アールデコ#ファイヤーキング#ジュエリー#ファッション#パイレックス#アールヌーボー#イギリス#骨董#北欧#ブロカント#蚤の市#レトロ
http://narcologia.ru/goods/voiceless272059.html
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