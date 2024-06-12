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- 希少品！40s～50s オールドフェントン fentonアンティーク ガラス
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商品詳細
アメリカのアンティークショップで買い付けました貴重なカラーのフェントンガラスになります。1940～50年代頃のものと思います。素晴らしい品です。入手困難品、一点物です。欠け、ヒビなどなく良いコンディションです。気品ある商品です。サイズは高さ約18.5cmあります。ビンテージにご理解ある方よろしくお願いします。#アメリカ#antique#アンティーク#ビンテージ#カントリー#fireking#アールデコ#ファイヤーキング#ジュエリー#ファッション#パイレックス#アールヌーボー#イギリス#骨董#北欧#ブロカント#蚤の市#レトロ
http://narcologia.ru/goods/voiceless272059.html
http://narcologia.ru/goods/procurement30433.html
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オールドフェントン花瓶 | ncrouchphotography.com
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