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ウェッジウッド　オーナメント　クリスマス　ウエッジウッド
商品番号 P59376114053
商品名

ウェッジウッド　オーナメント　クリスマス　ウエッジウッド
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡ウェッジウッドのクリスマスオーナメントを出品いたします♡ウェッジウッドらしく上品でとても素適なオーナメントです♪コレクションされてる方、お探しの方、初見の方も、いかがでしょうか(*^^*)商品は新品未使用品です。現在はパッケージに入っていますが、厚めの箱なので、この状態で送ると送料がかさんでしまうので、パッケージは無しで、プチプチで丁寧にお包みしてメルカリ便で配送いたします。自宅にペット、喫煙者はおりません。どうぞよろしくお願いいたします♡
http://narcologia.ru/goods/providence635094.html
http://narcologia.ru/goods/unusable282174.html
http://narcologia.ru/goods/choice162485.html
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