英国製　置物（箱入り）Benbow's Farmhouse

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ご覧いただいて有難うございます。以前カナダに住んでいた時に購入して自宅で飾っていたものです。もう30年以上前に購入したものですのでアンティークになるかもしれませんが可愛く素敵なので大切にしていました。Benbow'sFarmhouseHerefordshire,EnglandByDavidWinter大きさ 12.5㎝×11㎝×10㎝ 素人採寸です。陶器製ご興味のある方、中古品にご理解のある方よろしくお願いします。#置物#英国製#陶器#英国風#Benbou'sFarmhouse