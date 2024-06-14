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- 英国製 置物（箱入り）Benbow's Farmhouse
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商品詳細
ご覧いただいて有難うございます。以前カナダに住んでいた時に購入して自宅で飾っていたものです。もう30年以上前に購入したものですのでアンティークになるかもしれませんが可愛く素敵なので大切にしていました。Benbow'sFarmhouseHerefordshire,EnglandByDavidWinter大きさ 12.5㎝×11㎝×10㎝ 素人採寸です。陶器製ご興味のある方、中古品にご理解のある方よろしくお願いします。#置物#英国製#陶器#英国風#Benbou'sFarmhouse
http://narcologia.ru/goods/slide492687.html
http://narcologia.ru/goods/perforce709565.html
http://narcologia.ru/goods/moped176168.html
お取り寄せ 英国製 置物（箱入り）Benbow\'s Farmhouse 4250円 ...
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