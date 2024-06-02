

頑丈な組立式5段ガーデンラック 耐荷重40㎏-



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高品質な5階ガーデンラック 組立式 耐荷重40㎏ - 置物



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[25mm] 幅120 3段 (幅120×奥行46×高さ90cm) ルミナスエクステリアラック ベージュ EX1290-3BE



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[25mm] 幅90 3段 (幅91×奥行46×高さ90cm) ルミナスエクステリアラック グレー EX9090-3GY



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G-1110-T／ご覧頂きありがとうございます！！＼◎開店以来♪大好評♪◎人気?売れ筋品を取り揃えました。なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。◎1~3日以内での発送完了を目指しております。【商品仕様】製品：5段6鉢フラワースタンド本体サイズ：高94cm幅36cm奥行23.5cm、鉢を乗せる面サイズ:36cmｘ23.5cm。最大総耐荷重(約)：40KG。材質：アイアン、スチール製+中密度繊維板。防錆、防サビ仕様。取扱い説明書付き。【5段式＆省スペース】最大6つの植木鉢を置けます。多種多様な観葉植物/多肉植物を飾ることが可能です。縦長のフラワースタンドで、省スペースで使えるので、コーナー等の屋内の狭いスペースを有効活用できます。【高い安定性＆耐荷重抜群】幅36cmの底板及びT型の設計なので、安定感に優れています。5段棚で、一番下の棚板の耐荷重が10kg、他の棚板1枚あたり5kgの重量に耐えられます。【様々なシーンで活用】おしゃれな雰囲気の北欧風デザインで、子供部屋、ランドリー、リビング、キッチンや玄関などに置きても違和感ありません。お部屋をおしゃれに変身されます。