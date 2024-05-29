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ペガサス ピィアース １体 ペン立て クリスタル付 PIEARTH 置物
商品番号 O44764736012
商品名

ペガサス ピィアース １体 ペン立て クリスタル付 PIEARTH 置物
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピィアース１体ペン立てクリスタル付PIEARTH置物各サイズ(約)前幅：１１㎝　横幅：１３㎝　高さ：１５㎝　重さ：６４２g※画像のペンはイメージです参考価格：１体　8,800円ずっしりとした重さで安定感があります。即購入大歓迎！お値下げ不可でお願いします。
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