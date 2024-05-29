ペガサス ピィアース １体 ペン立て クリスタル付 PIEARTH 置物

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ピィアース１体ペン立てクリスタル付PIEARTH置物各サイズ(約)前幅：１１㎝ 横幅：１３㎝ 高さ：１５㎝ 重さ：６４２g※画像のペンはイメージです参考価格：１体 8,800円ずっしりとした重さで安定感があります。即購入大歓迎！お値下げ不可でお願いします。