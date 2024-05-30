天然石100％猫オルゴナイト　恋愛運

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商品詳細
size→約高さ8cm 顔直径 約5cm楕円形耳 → インカローズ体 → ローズクォーツ恋愛運、結婚運などパートナー運アップにとても適しています☆もちろんピンと来た方にも☆オルゴナイトはその場を、パワースポットにしてくれる開運アイテム♪パワーストーンの進化系です。オルゴナイトを持ってから運気アップしたとのご報告もごさいます。#サコルゴのオルゴナイト逹#サコルゴ
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