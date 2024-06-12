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陶器人形 3点セット 約15センチ
商品番号 N26627105898
商品名

陶器人形 3点セット 約15センチ
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陶器人形3点セット約15センチかわいい陶器の人形です。購入価格は1点20000円以内ぐらいだったと思います。1番背の高い人形が高さ15.5センチです。厳重に梱包して佐川急便で発送いたします。#陶器#陶器人形
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