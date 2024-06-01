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クリスマス飾り　置き物
商品番号 T15916677477
商品名

クリスマス飾り　置き物
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···陶器・磁器横浜高島屋で購入し、クリスマスに、一度かざりました。箱にしまいそのまま保管しておりました。赤いロウソクが、ついてありましたが、未使用です。
http://narcologia.ru/goods/voiceless857159.html
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