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商品詳細
アクアマリンという名前の由来は、ラテン語の「海水」を意味する言葉だと言われています。海のような色合いで、気持ちを穏やかにさせてくれるアクアマリンは、幸せな結婚や円満な家庭を意味すると考えられています。夫婦関係を良好に保つ効果があるとされ、3月の誕生石だけではなく、19回目の結婚記念日に贈る宝石としても親しまれています。アクアマリンには、身に着けると母なる海のように持ち主を潤し、幸福や豊かさをもたらす効果があると信じられており、石言葉は「幸福」「富」となっています。ほかにも「聡明」「沈着」という石言葉をもつことから、荒ぶる海のような感情を落ち着かせ、冷静さを取り戻してくれる効果もあるとされているようです。サイズ3.9cm×2.7cmn129
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アクアマリン 天然石 原石 高波動 n129 | crownid.com
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