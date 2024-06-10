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ボヘミヤグラス　醤油差し
商品番号 B78854700403
商品名

ボヘミヤグラス　醤油差し
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボヘミヤグラスの醤油差しです。高さ　蓋を入れて15センチ持ち手を入れて　約9センチ割れたりなどはしていません。テイスト···アンティーク
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