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マットクロコダイル オーガナイザートラベル ブラック サイフ 長財布
商品番号 V86652407998
商品名

マットクロコダイル オーガナイザートラベル ブラック サイフ 長財布
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布クロコダイル定価13万弱しました。本物クロコダイルのサイフの出品になります。マット仕上げになっていて腹革を使って仕上げてあります。表面、裏側はもちろん持ち手、引き手に至るまでクロコ使いです開封はダブルファスナーで5.6枚目のように大きく開きます！内側はジッパーポケットオープンポケット3ヶ所カード入れ6ヶ所あります！ライニングは高級カーフレザー張りでベタつく心配もないです。サイズは横幅役23㎝縦14㎝マチ幅3㎝2年程前に新品購入後荷物があるバッグ等には入れず大事に使ってました。カード等も入れず札だけを入れて使用してましたほぼ未使用品に近いです。まだまだ使って頂けます♪見た目もかなりインパクトあってめちゃくちゃカッコよく実用性もあるのでサイフを買い替えたい方他と被りたくない方に♪一度人の手に渡った物なので神経質な方はご遠慮下さい。多少の値段交渉は承ります♪#クロコダイル#長財布#サイフ#オーガナイザートラベルカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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