【新品未使用】NIKE スニーカー　AIRMAX

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商品詳細
エアーマックスです。ZOZOタウンで購入しそのままにしてありましたので出品します。サイズ 92/1で27.5cmになります。送料込みのためお値引きご遠慮ください。箱無しでの発送にさせていただいております。
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