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NEW ERA ニューエラ コーデュロイ サンディエゴ・パドレス
商品番号 X48299407540
商品名

NEW ERA ニューエラ コーデュロイ サンディエゴ・パドレス
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,960 円
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商品詳細

1、2回ほど使用しました。サイズはM-Lです。公式では57.7～60.6cmとなっています。
http://narcologia.ru/goods/secretarial974216.html
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