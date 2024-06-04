マイナーリーグ】トラッシュパンダズ 47Brand クリンナップ 残1点 ...

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RocketCityTrashPandasロサンゼルス・エンゼルス傘下のロケットシティ・トラッシュパンダズというチームの'47キャップ※トラッシュパンダ＝アライグマの俗語エンゼルスのチーム内プロスペクトが数多くが所属しています。●本拠地：アラバマ州マディソン郡マディソン郡庁所在地ハンツビルは航空宇宙産業が盛んで\"RocketCity\"という愛称が付いています。●フォルム：クリンナップ(CLEANUP)浅めの被り ローキャップ●カラー：ネイビー●サイズ：54-61cm◆単品値下げ不可(※)2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。ヤンキース 大谷翔平 ドジャース パドレス残り1点なのでお早めに。---------★梱包/発送方法に関して★当商品はキャップの輸送過程での型崩れを極力防ぐため、長さ24cm/幅17cm/高さ7cmのゆうパケットプラス専用箱に梱包しお届けします。高さ約10～11cmのキャップを7cmの箱に収めることを予めご了承ください。(※)内側の厚紙を抜き、キャップを平らに潰してネコポスで発送をしてもよろしければ500円値引き可能です。希望される場合は必ず購入前にお申し付けください。