UNCROWD/アンクラウド　ウォレットチェーン　Sunku

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商品詳細
Description「SunKu」に生産委託したウォレットチェーン。ブルナスカンをイメージしたフックから「より戻し」部分までの全てのパーツを型から起こし、真鍮にシルバーメッキで仕上げました。MaterialMain:BrassSize(mm)L410MadeinJapan
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