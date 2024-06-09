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UNCROWD/アンクラウド　ウォレットチェーン　Sunku
商品番号 L72271350677
商品名

UNCROWD/アンクラウド　ウォレットチェーン　Sunku
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Description「SunKu」に生産委託したウォレットチェーン。ブルナスカンをイメージしたフックから「より戻し」部分までの全てのパーツを型から起こし、真鍮にシルバーメッキで仕上げました。MaterialMain:BrassSize(mm)L410MadeinJapan
http://narcologia.ru/goods/preference178138.html
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