ウォームスクラフツ・マニュファクチャーの コードバン ジップ長財布

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ウォームスクラフツ・マニュファクチャーのコードバンジップ長財布です。数年前、あべのハルカスで購入し1年程使用しました。定期的にお店でメンテナンスしてもらい丁寧に使用していましたので、状態は良好だと思います。赤味がかった落ち着いたピンクの限定色です。コードバンの特性上、多少の傷と内側のコイン収納部分は汚れがありますが、他気になるところはないと思います。ただ自宅保管・used品につき他に見落としがあるかもしれません。ご理解頂ける方、ご検討よろしくお願い致します。#THEWARMTHCRAFTSMANUFACTURE#コードバン#馬革