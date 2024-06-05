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バーバリー　ハンカチ＆ポーチ
商品番号 L70174891988
商品名

バーバリー　ハンカチ＆ポーチ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーハンカチ＆化粧ポーチ新品未使用ですが箱は日焼けしてしまっていますこの箱に入れたまま、ゆうパケットプラスで発送いたします（ゆうパケットプラスのお箱は再利用のもので発送させていただきます）自宅保管にご理解お有りの方にサイズポーチ約13×10×4cmハンカチ約50×50cm素人寸法につき多少の誤差ご了承くださいポーチには鏡がついていますデニム生地でしっかりしていて扱いやすいポーチです
http://narcologia.ru/goods/reproduce239955.html
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