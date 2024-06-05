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【極美品】ボッテガヴェネタ/コインパース付二つ折りウォレット/RFID認証品
商品番号 A68444064989
商品名

【極美品】ボッテガヴェネタ/コインパース付二つ折りウォレット/RFID認証品
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 18,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらからも他の商品が掲載されていますので是非一度お立ち寄り下さい！　#TETSUの古着　#TETSUの財布コーナー●商品詳細【状態】中古：極美品【色】黒/ブラック【素材】カーフスキン/カーフレザー/本革【型番】【デザイン】マキシイントレチャート【付属品】箱【仕様】札入れ　x1小銭入れ　x1カードポケット　x4フリーポケット　x2●アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタカセット現行品現行モデル二つ折り財布RFID認証品フラップ式シルバー金具●実寸サイズ(素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。)縦：約8.5cm横：約10cmマチ：約3cm●商品コメント日本流通自主管理協会加盟店(AACD)の大手リサイクルショップにて購入。目立った傷や汚れも無く、中古品としては状態もかなり良いです。大人気のカセットタイプの二つ折り財布です。黒は人気で公式オンラインでは入荷待ちとなっておりますので、この機会にいかがでしょうか！●注意事項・働いている身なので質問など対応が遅くなることもありますので、ご了承願います。・自宅保管ということをご理解の上ご購入お願い致します。・商品説明欄、付属品に記載のないものに関しては撮影用となります。・お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座いますので、ご了承願います。管理番号：230829-T01
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