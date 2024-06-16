【未使用品】TOGA　PORTER　ショルダーウォレット　伊勢丹限定　ブラック

2022年10月の伊勢丹新宿本店でのイベントを記念して製作されたスペシャルアイテムになります。内側グリーンタイプは限定色ですので、希少かと思います。PORTERを象徴するナイロンボンディング生地が採用され、アイコニックなフォルム、様々な形のスタッズをあしらったデザインまで、TOGAらしい要素が織り交ぜられたアイテムです。男女問わずお使用頂けます。人気アイテムのため、ご興味ある方はお早めに。Color：ブラック×グリーン BLACKSize：横幅13cm×縦11cm 開けた長さ 27.5cm素材本体：ナイロン100%内側生地：ポリエステル100%皮革部分：牛革金属部分：合金中わた：ポリエステル100％※袋からだしただけの未使用品です。コンディションは良い方ですが、素人自宅保管ですので、見落としている小さな汚れや傷などがあるかもしれません。中古品のご購入にご理解、ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。日本製カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...ナイロン#TOGA×PORTER #トーガ #ポーター#ショルダーウォレット#財布#伊勢丹#限定品#希少財布形...三つ折り



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