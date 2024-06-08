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松田陣平　着せ替えぬいぐるみ
商品番号 T21336020421
商品名

松田陣平　着せ替えぬいぐるみ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

すこしチークが着いています。骨ありです。名刺、メイド服とサングラスもつけます。
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