アリゾナ・ダイヤモンドバックス　LP59FIFTY WS優勝20周年　59.6

2001年のワールドシリーズ優勝から20周年を記念して2021年に販売されたオーセンティック仕様のキャップ一度も使用せずにずっとコレクションしていました。ランディ・ジョンソン カート・シリング ルイス・ゴンザレス●フォルム：LowProfile59FIFTY(ロープロファイル) オーセンティック オン・フィールド 選手着用通常の59FIFTYよりクラウンは低めに、ツバはあらかじめ曲げられたモデル。●ポリエステル製●カラー：パープル●サイズ：7-1/2(59.6cm)◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。



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