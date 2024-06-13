新品　JIL SANDER ロゴ ダウンマフラー

ご観覧ありがとうございますJILSANDERダウンマフラーです実物の写真になりますサイズ：長さ112cm幅20cmカラー:写真通りペット喫煙者はいません。自宅保管になります。☆☆☆☆☆新品未使用！☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆送料無料！☆☆☆☆☆イタリア正規店から取り寄せをしました新品タグ付き※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。※並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します



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