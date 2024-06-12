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COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット ブラック
商品番号 V71293567078
商品名

COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット ブラック
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 2,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先月購入しましたが使わないので出品します！2.3回使用した程度でほぼ新品同様の状態です。箱付きです。購入、値下げ希望の方はコメントよろしくお願いします。
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