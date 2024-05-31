WIND AND SEA ロゴTシャツ　ホワイト　Lサイズ

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商品詳細
8/13で終わりにします。気になる方はぜひよろしくお願いします。———-オンラインにて当選購入しました。●サイズ：タグ表記Ｌサイズ肩幅50cm身幅52cm着丈74cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：2回着用しました。（中は肌着着用）ほぼ未使用です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/mobilehome369343.html
http://narcologia.ru/goods/pompous630223.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual621746.html
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