WIND AND SEA ロゴTシャツ　ホワイト　Lサイズ

8/13で終わりにします。気になる方はぜひよろしくお願いします。———-オンラインにて当選購入しました。●サイズ：タグ表記Ｌサイズ肩幅50cm身幅52cm着丈74cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：2回着用しました。（中は肌着着用）ほぼ未使用です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬



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