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【極美品】エルメス　ネクタイ　シルク100％　ピーチ柄
商品番号 C60885892239
商品名

【極美品】エルメス　ネクタイ　シルク100％　ピーチ柄
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございますフォロー登録してもらえましたら5%割り引き適用しますのでぜひご検討くださいませ詳細はプロフィールに書いてありますのでご確認下さい当ショップページの商品はこちら！販売中で絞り込みご覧下さい#古着ショップ310●【商品説明】エルメス　HERMESピーチ柄　ネクタイ※ケースは撮影用の為付属しませんのでご了承くださいませ●【サイズ】全長:144cm　最大幅:9cm　素人採寸ですが参考にしてください●【素材】シルク　100%●【色】ライトレッド●【コンディション】多少の使用感はありますが状態は良好だと思いますあくまで中古品となりますことをご理解ください●【発送方法】発送は【メルカリ便】を予定しております発送のタイミングの都合で【ゆうゆうメルカリ便】に変更させて頂く場合があります以上を踏まえたうえでのご購入をお願いいたしますもしご不明な点がございましたら気軽にご質問くださいお取引終了まで誠意ある対応をさせて頂く所存でありますので是非ともご検討くださいご購入お待ちしております購入後の返品等はお断りしてますのでご了承ください当ショップの古着はすべて1点限りの入荷です他にも色々出品しておりますのでご覧くださいカラー...レッド素材...シルク柄・デザイン...その他
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