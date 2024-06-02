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7 1/8 サンディエゴ　パドレス ニューエラ5950
商品番号 S98190908932
商品名

7 1/8 サンディエゴ　パドレス ニューエラ5950
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA/ニューエラで今人気のサンディエゴ　パドレスのキャップ定番の型　5950定番の形素材　ポリエステル100%色ブラウンサイズ　56.8cm素人採寸　ツバの長さ　約7cm男女兼用国内正規品送料無料60サイズのBOXにて発送予定となります。ある程度折りたたんでの発送になりますのでご理解ある方のみご購入下さいませ。#NEWERA#ニューエラ　#47#フォーティーセブンNEWERA/ニューエラ5950590CAP送料無料　メッシュ
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