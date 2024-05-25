【CHROME HEARTS 】クロムハーツ 3フォールド ウォレット

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商品詳細
【CHROMEHEARTS】3フォールドウォレット使用感は￼ございますが角のステッチほつれなどは補修しておりますのでまだまだ長くお使い頂けるアイテムです。ジップ部分のボールがとれてしまっていますが開閉には全く問題ありません。早いもの勝ちになりますので宜しくお願い致します。財布形···三つ折りカラー···ブラック素材···本革
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