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ARC'TERYX SYSTEM_A メトリックネックゲイター
商品番号 U62872330940
商品名

ARC'TERYX SYSTEM_A メトリックネックゲイター
ブランド名 アークテリクス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARC'TERYXSYSTEM_AMetricNeckGaiterBlackアークテリクスシステム_Aメトリックネックゲイターブラック2、3度着用しました。通気性が良く鼻部分は高さを考慮した立体構造。後部のアジャスターでフィット感を調整。鼻部分を下ろせば即通常のネックゲイターになりとても便利です。コンパクトに畳めるのも良い感じです。着用イメージは最後の画像を参考にしてくださいませ。裾野が広いのでレイヤードするととても安定します。表地：ナイロン84%ポリウレタン16%裏地：ポリエステル100%中古品という状態をご理解頂いた上で宜しくお願い致します。当方、タバコ、ペットとは無縁です。他のサイトでも併売しておりますので行き違いで売れた際はご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/procurement226133.html
http://narcologia.ru/goods/composite292454.html
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