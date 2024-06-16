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JIL SANDER ジルサンダーロゴTシャツ白+黑2枚 S サイズ男女兼用
商品番号 E27661091821
商品名

JIL SANDER ジルサンダーロゴTシャツ白+黑2枚 S サイズ男女兼用
ブランド名 Evital
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レディーストップスTシャツ/カットソー(七分/長袖)ジルサンダーご観覧ありがとうございました新品未使用、タグ付きです！全部実物撮影です白+黑2枚サイズ：【S】肩幅64cmバスト124cm着丈73cm袖丈20.5cm【M】肩幅66cmバスト128cm着丈75cm袖丈21cm【L】肩幅68cmバスト132cm着丈77cm袖丈21.5cm*平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。*付属品：専用袋/タグ付き*カラー：ホワイト*柄・デザイン：プリント（ロゴなど）*ネック：Uネック※その他S、M、Lサイズも提供可能、サイズご購入後コメント宜しくお願い致します早い者勝ちでお願いします。即購入OKです。スムーズな取引出来る方のみお願いします。並行輸入品(海外正規品)国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。#レディース#韓国#セール#売り切り#早い者勝ち#女子
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