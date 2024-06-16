通気性抜群　ドライ　メンズ　Tシャツ　半袖　クルーネック

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生地の裏面はメッシュ素材で通気性。汗の乾きが速く、本格的なスポーツシーンでもサラリと快適な肌触りをキープ。暑い時季のマストアイテムです。【ポリエステルメッシュ】表面はフラットで裏面がメッシュになっている生地です。ポリエステル100%仕様で速乾性に優れた素材です。メッシュの細かな凹凸やヌケ感は、見た目も手触りも爽やか。高い通気性が◎です。【DRY(吸汗速乾)】ベタつく汗を素早く吸収し、水分を繊維内に篭らせることなく即座に発散する。glimmeractivewearには、そんな高機能を実現するメッシュドライ素材が採用されています。スポーツシーンはもちろん、チームウェアや夏場のデイリーウェアとしても高い効果を発揮すること請け合いです。【UVカット】紫外線に注意しなければならないのは夏だけではありません。アクティブな毎日を過ごす人にとっては毎日紫外線対策が必要です。カラー···ホワイト袖丈···半袖