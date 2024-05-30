68◇KITH×MARVEL スパイダーマンコミックカバーT TS1018-2

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プロフィール＆商品説明をご覧になった上でご検討頂けますと幸いですm(__)m即購入歓迎！！メルカリでのみ出品中！在庫確認不要でご購入下さいませ☆彡お値下げ・お取り置きはご遠慮下さい(\u003e_\u003c)KITH×MARVEL キース×マーベルSpider-ManComicCoversTee型番:KHM030601生産国:ペルー製素材:綿100％サイズ:XL着丈:約73.5cm肩幅:約55cm身幅:約63cm袖幅:約21cm(※素人の平置きによる採寸ですので多少の計測誤差はご了承下さい。)⚠️⚠️ご購入前に必ずご確認下さい⚠️⚠️●中古品になります。未使用品として譲渡されたため、未使用に近いと表記しております。タグ付きです。フロントのプリント付近と裾の部分に少々汚れが見受けられます。画像をご確認ください。●譲渡品の為、詳細は分かりかねます。購入時期・使用期間等は不明です。画像をご確認下さい。●素人による検品ですので見落としはご了承下さいますようお願い致します。●お品物は1度は人の手を渡った物になります。神経質な方・新品状態を望まれる方はご購入をお控え下さいませ。ご理解ある方のご購入をお待ちしておりますm(__)m●すり替え防止の為、返品・返金はお受付致しかねますので気になることはご購入前にご質問下さい。●ご質問頂いても、ご返答にお時間を頂戴する場合がございますので予めご了承下さい。●お値下げ・バラ売り等のコメントにはお答え致しかねます。場合によっては削除させて頂きます。●メルカリの規約通り単品でのお取り引きでお願い致します。トラブル防止の為、ご理解頂ければ幸いです。●写真は全て当方で撮影したものになります。●閲覧環境によっては色味が異なる場合がございます。●着用画像は撮影致しません。●発送は宅急便コンパクト(ヤマト運輸)を予定しております。(メルカリ便等には対応致しません。)KITH×MARVEL キース×マーベルSpider-ManComicCoversTeeスパイダーマンコミックカバー半袖60th ANNIVERSARYメンズトップスオフホワイトボックスロゴバックプリント#droman