【海外限定】ニューエラ MLB ロサンゼルスドジャース 9FORTY ラムズ 青

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ニューエラ、海外正規取扱店で購入したロサンゼルスドジャースのキャップです。カラーはNFLの人気チーム、ロサンゼルスラムズのチームカラーであるブルー\u0026イエローカラーでデザインされた日本未発売カラーです。■9FORTY■フロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴の9FORTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが保たれます。サイズは調整が可能です。★その他ニューエラ取扱商品はこちら★#UDFAL_newera★その他MLB取扱商品はこちら★#UDFAL_mlb■商品はポリエステルの袋に包んだ状態でA3サイズの発送用ビニール袋に梱包してゆうパケットポストにて発送いたします。 梱包の際に帽子を圧縮したりはしないですが型崩れなど気になる方は事前にご相談ください。※返品は不可とさせていただきます。ニューエラロサンゼルスドジャースロサンゼルスラムズメジャーリーグMLBNFLUCLAneweraLosAngelesDodgersRamsストリート9FORTYロイヤルブルーイエローロゴレア海外限定素材···コットンカラー···ブルー形···ベースボール