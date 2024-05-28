AIR FORCE1 エアフォース1 ロナウド 26.5cmDD3746-991

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NIKEBYYOUAIRFORCE1エアフォース1ロナウドDD3746-991サイズ8.5 26.5cm 箱タグ無し使用回数 5〜6回程左内側に擦れ跡あり(画像4)靴紐は取り外して洗濯済(画像10)。紐通しはご自身でお願いします。本体は出来る限り清掃し小石や砂汚れ等を取り除いていますが完全には落としきれません。美品や完璧を求める人神経質な人はご遠慮下さい。発送は他の箱での簡易包装になります。ご了承下さい。値下げ『交渉』はしないのでコメントしてきても返信しません。メインカラー...ブラック人気モデル...NIKEエアフォース1スニーカー型...ローカット(Low)