22AW 新品未使用 ヨウジヤマモト　ニューエラ　キャップ ブラック

まず初めに、画像記載通り以前のアカウントは【評価2500件以上】ありました。本人確認をしよう事務局に問い合わせると、かなり昔のアカウントがあるとの事で、引き継げなくなりこちらの4-5年前のアカウントとなりました。また1から頑張っていきますので、よろしくお願いします。━━━━━━━━━━━━━最近販売された、新作は完売しておりませんが、こちらは昨年末の前作品で既にオンラインショップでは全て完売しております。━━━━━━━━━━━━━■YohjiYamamotoNewEra■COTTON/BLK930YYLABELLOGOProductNo：HE-H81-973-1-03■ウール■フリーサイズ■新品未使用※キャップのみYohjiYamamoto×NewEraMainCollectionレフトフロントパネルに山本耀司が「Black」について語った言葉を記した織ネームと、シグネチャーロゴの刺繍をデザインした9THIRTY。カラー...ブラック形...ベースボール#Y3#ヨウジヤマモト#YohjiYamamoto#YohjiYamamotoPOURHOMME#ニューエラ#NEWERA#キャップ#ヨウジヤマモト#yohjiyamamoto#ニューエラ#NEWERA#乃木坂#欅坂#日向坂#キャップ#20ss#生駒#生田#スカルローズ#SkullRose#9thirty#y3#富田鈴花#小坂菜緒#おしゃれ#帽子カラー···ブラック302



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