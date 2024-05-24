新品未使用　エルメス　カシミアマフラー 《ブリッド・ドゥ・ガラ/無秩序》

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商品詳細
新品未使用 エルメス HERMESカシミアマフラー《ブリッド・ドゥ・ガラ/無秩序》2023年日本国内エルメスブティックにて購入カシミア100%シリル・ディアトキンとユーゴ・グリッカーのデッサン《ブリッド・ドゥ・ガラ/無秩序》が、ジャカード織りで浮かび上がったカシミアマフラー。イギリス製サイズ：25x150cmカラー:マリン/エトゥープ写真を撮るために一度開封、新品未使用の状態です。付属品:箱、リボン、ショップカード、タグ、ショッパーすり替え防止のため返品交換は承ることが出来かねます。ーーーーーーーー#HERMES#hermes#エルメス#ボリード#バーキン#ピコタン#リンディ#ガーデンパーティー#コンスタンス#ケリー#エヴリン#アルザン#トゥーゴー#シェーヌダンクル#ロデオ#2022#アントルラック・エケストル#2023#馬#スカーフ#ツイリー
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