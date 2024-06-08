VANSオーセンティック　美品です

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ご覧いただきありがとうございます引っ越し予定があり整理も兼ねて今回させていただきました購入後未使用自宅にて保管していました大人気VANSオーセンティック海外モデル 25.5センチメンズ、レディースどちらでも良いと思います箱無しの為別な箱に梱包し発送させていただきます未使用タグ付き自宅にペット喫煙者無しです素人検品の為細かいキズ等ご理解いただける方よろしくお願い致しますメインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)即決でしたら明日発送させていただきますご購入後の返品キャンセルお受けできませんご了承くださいませ