Soloist. ソロイスト ヘンリーTシャツ　Sサイズ

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商品詳細
【Brand】TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.タカヒロミヤシタ ソロイストTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.ソロイストヘンリーTシャツ Sサイズベージュ天然染料で染めた製品になります。【Size】着丈：約70cm身幅：約49cm袖丈：約22cm【Condition】状態いいです。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···ヘンリーネック季節感···春、夏
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