TENDERLOIN テンダーロイン　サークル　ベージュトラッカー　キャップ

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TENDERLOINのトラッカーキャップです。クリーニング済みで比較的表面は綺麗ですがツバのあたりが角度によって褪せが見れます。※最後の画像裏地の前頭部分が少し色褪せが見れます。またスナップ部分に割れが少しあります。古い商品ですので必ず画像にてご確認いただき状態ご了承の方のみご購入ください。 神経質な方は購入をご遠慮下さい。必ずNCNRでお願い致します。よろしくお願いします。中古品につき、神経質な方はご遠慮下さい。送料抑える為コンパクトに畳んで発送致します。