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- 2004年製 鋼の錬金術師 エドワードエルリック Tシャツ
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商品詳細
大人気アニメ鋼の錬金術師の04年製Tシャツ！主人公のエドワードエルリックが錬成陣を描いているシーンがプリントされた一品！！サイズ実寸肩幅56cm身幅59cm袖丈18cm着丈67cmバック左肩付近に小穴があります。ご質問はコメントにてお願いします！！
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