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2004年製 鋼の錬金術師 エドワードエルリック Tシャツ
商品番号 Q78314164399
商品名

2004年製 鋼の錬金術師 エドワードエルリック Tシャツ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気アニメ鋼の錬金術師の04年製Tシャツ！主人公のエドワードエルリックが錬成陣を描いているシーンがプリントされた一品！！サイズ実寸肩幅56cm身幅59cm袖丈18cm着丈67cmバック左肩付近に小穴があります。ご質問はコメントにてお願いします！！
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