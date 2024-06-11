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1831 【美品】 エステーデュポン ネクタイ 総柄 ロゴグラム ラメ入り
商品番号 I22357848104
商品名

1831 【美品】 エステーデュポン ネクタイ 総柄 ロゴグラム ラメ入り
ブランド名 エステーデュポン
特別価格 税込 1,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドS.T.DUPONTエステーデュポン★色紺ネイビーブルー★剣先サイズ(cm)8.1★素材シルク100%★原産国イタリア★コンディション美品です。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★割引についておまとめ割引とフォロー割引、リピーター割引があります。詳しくはプロフィールをご覧ください★他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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