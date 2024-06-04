

【新品】Y-3 GFY SS TEE Lサイズ | フリマアプリ ラクマ



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Y-3 Tシャツ GFY SS TEE グラフィック ショートスリーブ IP5579 (Y-3/T ...



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グラフィックTシャツ / Y-3 GFY LONG SLEEVE TEE / BLACK [IP5578-APPA23] - XS



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グラフィックTシャツ / Y-3 GFY SHORT SLEEVE TEE / BLACK [IP5579-APPA23] - XS

ご覧頂きまして、ありがとうございます。ワイスリーのGFYSSTEE新品未使用品になります。公式ストアにて購入した物で、タグ等全てついたままの状態です。2023AW今季モデル、サイズはL、カラーはブラックです。品番：IP5579Yohjiのアーカイブからインスピレーションを得て、過去のコレクションを彷彿とさせるブラッシュストロークのテクスチャーのグラフィックが施された「GFYSSTEE」。ブラックを基調にしたポップなカラーリングで、クラシックなシングルジャージー素材を使用し、ゆったりしたフィット感のTシャツに仕上がっている。他サイトでも出品している為、途中で出品を取り下げる場合がございます。ご質問等ございましたらお気軽にどうぞ。宜しくお願い致します。