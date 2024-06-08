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商品詳細
ナイキエアフォース1ゴアテックスモデル、 サイズ:28.0cmメインカラー···ブラウン人気モデル···NIKEエアフォース1スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)、防水、レザー数回履いたのみです。まだ綺麗に履いていただけます。箱無し。●即購入可能●即日発送●簡易包装
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NIKE AIR FORCE 1 GTX GORE-TEX BROWN US10 | フリマアプリ ラクマ
NIKE AIR FORCE 1 GTX GORE-TEX BROWN US10
AIR FORCE 1 GTX / BROWN [SIZE: US10 (28.0cm) DEADSTOCK/NOS]
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