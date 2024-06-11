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ホワイトハウスコックス　WhitehouseCox　三折　ブラック
商品番号 L30627345910
商品名

ホワイトハウスコックス　WhitehouseCox　三折　ブラック
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますホワイトハウスコックスWhitehouseCox三折財布カラー:ブラック糸の解れありますクリーナーとワックスでメンテナンスしていますので、革の状態は程良いエイジングとなっていると思います仕事でタイムリーなご返事が出来ない場合がありますが、丁寧な対応を心掛けています商品につきましては、NCNRでお願いします（画像にてご判断をお願いします）
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