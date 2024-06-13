roar ロアー 二丁拳銃 メタル×スワロフスキー 装飾 ウール マフラー ...

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商品詳細【素材】ウール70%アルパカ18%ナイロン12%【カラー】ブラック【表記サイズ】1【仕様】日本製【製造番号】13FRQ-RF01【詳細情報】ロアーの2丁拳銃マフラーです。ブランドの象徴である2丁拳銃のモチーフをビジューであしらったインパクトのあるデザイン。肉厚なウール生地で防寒性も申し分ありません。【ダメージ】多少使用感ありますが比較的美品10中7程度その他roen、マスターマインド、フランシストモークス等多数出品中