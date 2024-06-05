J.アレジ M.シューマッハ リトグラフ 1995 カナダGP ライドオン ...

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商品詳細
◆状態：新品未使用◆シリアルナンバー入り：161/400=検索用=フォーミュラ１Ferrariフェラーリジャン・アレジJ.アレジJEANALESIGiovanniAlesiミハエル・シューマッハMichaelD.SavageM.シューマッハMichaelSchumacherシューミSchumiターミネーターサイボーグ皇帝ベネトンB195BenettonB195ルノーRenaultRS7V10エンジン初優勝誕生日6月11日CanadianGrandPrixジル・ヴィルヌーヴサーキットCircuitGillesVilleneuveF1世界選手権第6戦スクーデリア・フェラーリScuderiaFerrari
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