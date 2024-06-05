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80s 野村訓市着用 ニューポート 半袖 シャツ 企業 銘柄 ホワイト②
商品番号 C39695059362
商品名

80s 野村訓市着用 ニューポート 半袖 シャツ 企業 銘柄 ホワイト②
ブランド名 ニューポート
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)こちらはNewportのtシャツになります。袖シングル裾シングルです。野村訓市様が着用していたものと同じtシャツにらなります。アメリカから直接購入したものになります。とても入手困難なデザインとなっております。なかなか流通することがない貴重な古着となっております。〇表記サイズ・Men'sL〇実寸サイズ・着丈72・肩幅50・身幅54・袖丈19〇状態多少汚れがありますが綺麗な状態だと思います。古着なので多少の使用感はあると思います。送料無料即購入〇#Negozio_全商品はこちら#Negozio_シャツはこちら送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。発送は3日以内に致します。商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ！よろしくお願いします\u003c(__)\u003e②
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